Referendum sul taglio dei parlamentari: per Di Battista è una vergogna (Di domenica 12 gennaio 2020) È con un post pubblicato sulle sue pagine social che Alessandro Di Battista si è scagliato contro il possibile Referendum sul taglio dei parlamentari, definendolo una vergogna politica che graverà sulle tasche dei cittadini italiani. L’esponente del M5s ha infatti attaccato i 71 senatori che hanno firmato per poter far indire il Referendum – come stabilito dalla Costituzione – malgrado sullo stesso tema i Radicali siano riusciti a raccogliere tra la popolazione soltanto 669 firme. Referendum sul taglio dei parlamentari Nel lungo messaggio postato nella serata del 12 gennaio Di Battista punta il dito contro l’ingiustizia di un sistema legislativo che consente l’indizione di un Referendum popolare soltanto dopo aver raccolto 500mila firme, ma che allo stesso tempo permette delle deroghe qualora si riescano a raccogliere le sottoscrizioni di almeno un quinto ... Leggi la notizia su notizie

