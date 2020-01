Meteo, le previsioni di lunedì 13 gennaio (Di domenica 12 gennaio 2020) lunedì 13 gennaio il Meteo sarà prevalentemente bello, anche se con temperature ancora piuttosto rigide, quasi su tutta l'Italia. Nebbia sulla Pianura padana al mattino, possibili piogge in alcune zone del Sud come la Sicilia e la Puglia (LE previsioni). Il tempo al Nord Al Nord tempo stabile e ampiamente soleggiato, salvo nebbie diffuse in Pianura padana anche insistenti lungo il Po. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 4 e 9 gradi. A Milano cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, possibili nebbie dal pomeriggio o in serata ma non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 3 gradi, la minima di -1. Stessa situazione a Torino, dove però la massima sarà di 6 gradi. Il tempo al Centro Al Centro cieli sereni o poco nuvolosi; qualche banco di nebbia al mattino nelle valli interne di Toscana e Umbria. Temperature stazionarie, massime comprese tra 7 e 13 gradi. A Roma ... Leggi la notizia su tg24.sky

SkyTG24 : Meteo, le previsioni di lunedì 13 gennaio - infoitinterno : Meteo Abruzzo e Pescara, le previsioni per il fine settimana - MeteoExpert : Come sarà l'inizio della prossima settimana? Scoprilo con le nostre previsioni aggiornate -