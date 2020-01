Madre denuncia le bulle al preside e loro la pestano a sangue: choc in California (Di domenica 12 gennaio 2020) Una mamma in California è stata ricoverata in ospedale per due giorni dopo essere stata orribilmente picchiata da due bulle che avevano preso di mira la figlia adolescente di fronte al loro... Leggi la notizia su leggo

enpaonlus : Il cane Chihuahua abbaia troppo, il proprietario lo uccide a colpi di scopa. La madre lo denuncia - …… - superkelly74 : @stanzaselvaggia Se la sciarelli non lo avesse a modo suo deriso a chi l’ha visto la madre nn avrebbe mai ritirato… - effi365 : RT @RadioSavana: La denuncia di una Madre disperata che chiede aiuto: 'gli aSSistenti sociali mi hanno tolto i figli sotto Natale.' Thread… -