La Juve vince a Roma ed è campione d’inverno

Roma ko all'Olimpico contro la Juventus, che rimane in vetta alla classifica e si laurea campione d'inverno. Nella gara conclusiva della domenica di Serie A, la squadra di Fonseca subisce due gol nei primi 9 minuti: al 3' a segno Demiral che corregge in rete una palla piovuta in area da calcio di punizione, mentre il raddoppio bianconero arriva su rigore con Cristiano Ronaldo. Tredici minuti dopo brutto infortunio per Nicolò Zaniolo. Il trequartista della Roma esce in barella tra le lacrime, al suo posto Cengiz Under. Al 23' della ripresa la Roma accorcia le distanze su rigore, con Perotti che spiazza Szczesny. La Juve ancora a segno al 33' con Higuain, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Finisce in sofferenza per i bianconeri che portano comunque a casa il risultato e si aggiudicano il titolo di campione d'inverno.

