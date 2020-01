Inter, Conte: «Abbiamo 46 punti sudati e un grande feeling» – VIDEO (Di domenica 12 gennaio 2020) Inter, Conte commenta il pareggio casalingo contro l’Atalanta: ecco le parole del tecnico nerazzurro dopo la gara Antonio Conte ha commentato il pareggio casalingo contro l’Atalanta. Ecco le parole del tecnico dell’Inter in conferenza stampa. LA GARA – «Abbiamo affrontato una squadra che fa dell’intensità e della forza fisica le armi chiave, e lavora da tanto tempo insieme. Rispetto all’anno scorso Abbiamo 11 punti in più di loro: l’anno scorso ci sono finiti davanti, non dobbiamo dimenticarlo. Abbiamo fatto il possibile per cercare di vincere la partita. Stiamo comunque facendo un qualcosa di straordinario: Abbiamo 46 punti sudati e sofferti in classifica, frutto del grande feeling che si è instaurato alla Pinetina. Dai giocatori ai fisioterapisti, non era scontato». ROSA – «Io spero di avere sempre tutti gli ... Leggi la notizia su calcionews24

