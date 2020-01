Infortunio Zaniolo/ Roma, ginocchio rotto? Esami già in corso: tempi di recupero... (Di domenica 12 gennaio 2020) Infortunio Zaniolo, ultime notizie Roma: ginocchio rotto? Esami già in corso a Villa Stuart: attesa diagnosi e tempi di recupero. Si teme lungo stop. Leggi la notizia su ilsussidiario

OfficialASRoma : Fine primo tempo. Juve avanti con il gol di Demiral e il rigore di Ronaldo. Zaniolo lascia il campo per infortu… - SkySport : Infortunio e lacrime #Roma in ansia per #Zaniolo Il centrocampista è a Villa Stuart #SkySerieA #RomaJuve - DiMarzio : #RomaJuventus, infortunio per Zaniolo che lascia il campo in lacrime -