Golf, Branden Grace trionfa davanti ad Oosthuizen nel South African Open 2020. Bertasio e Scalise agguantano la Top 15 (Di domenica 12 gennaio 2020) L’anno solare 2020 dello European Tour di Golf si è aperto questa settimana con il South African Open hosted by the City of Johannesburg. L’avvincente manifestazione al Randpark Golf Club di Johannesburg (Sudafrica) non ha certo deluso i tanti appassionati accorsi a tifare i propri beniamini visto che la lotta per la vittoria è stata giocata tra due padroni di casa. Alla fine a trionfare con pieno merito è stato Branden Grace, eccezionale oggi a trovare un super giro in 62 che gli ha permesso di raggiungere lo score di -21 e tenersi alle spalle di tre colpi il connazionale e campione uscente Louis Oosthuizen. La coppia di casa è rimasta a braccetto dopo le prime 9 buche, con Oosthuizen che ha infiammato l’atmosfera grazie alla buca in uno registrata alla 8. Nelle back 9, tuttavia, è stato Grace a innescare il turbocon quattro birdie di fila tra la 11 e la 14 che hanno ... Leggi la notizia su oasport

