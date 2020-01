Gianluigi Paragone a Mezz'ora in più: "Io e Di Battista abbiamo in mente un progetto". Concorrenza a Di Maio? (Di domenica 12 gennaio 2020) Gianluigi Paragone, dopo essere stato espulso dal Movimento 5 Stelle, svela le sorti del proprio (e non solo) futuro. Ospite a Mezz'ora in più di Lucia Annunziata il grillino dissidente afferma: "Io e Alessandro di Battista vogliamo mettere insieme qualcosa di culturale che si richiama alle origini Leggi la notizia su liberoquotidiano

Ernesto65373005 : RT @neXtquotidiano: Gianluigi #Paragone e i compagni di scuola di #DiMaio assunti al ministero - Tigre_E632 : RT @neXtquotidiano: Gianluigi #Paragone e i compagni di scuola di #DiMaio assunti al ministero - Paroledipaola : RT @AnnaLeonardi1: Gianluigi #Paragone dichiara: “Io e Ale Di Battista vogliamo mettere insieme qualcosa, magari uno spettacolo teatrale”.… -