Dramma nella notte, l’auto si schianta e prende fuoco: 2 giovani morti carbonizzati (Di domenica 12 gennaio 2020) Tragico incidente nella notte a Genova all’altezza del civico 300 di corso Europa. Poco prima delle 3 del mattino due giovani sono morti carbonizzati nell’auto su cui viaggiavano, un’Alfa Romeo Giulietta, che ha sbattuto contro il muretto al centro della strada per poi rimbalzare sul guard rail e prendere fuoco. All’interno del veicolo c’erano tre persone: due sono decedute nell’incendio mentre il terzo passeggero è stato salvato grazie all’intervento delle persone scese in strada. Non sarebbe in pericolo di vita. Secondo le prime ipotesi, il conducente avrebbe perso il controllo dell’auto forse per eccesso di velocità. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale a cui sono affidate le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti. Per permettere l’intervento corso Europa è rimasto chiusa al traffico per più di ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

