Donnarumma Juventus, futuro in bianconero? Pronto l’assalto di Paratici (Di domenica 12 gennaio 2020) Donnarumma Juventus – Nonostante il campionato sia ormai nel vivo e oggi ci sia un’importantissima sfida, a tenere banco è anche il calciomercato, che in questo mese di gennaio ha riaperto i battenti. In casa Juventus, più che al presente, si prova a pensare al futuro e alla prossima stagione. Uno dei nomi sul taccuino della dirigenza bianconera è senza alcun dubbio quello di Donnarumma, che sembra sempre più lontano dal Milan. Donnarumma Juventus, le ultimissime sul portiere Sul portiere ci sarebbe da tempo anche il Paris Saint-Germain, che avrebbe individuato nel 20enne il rinforzo giusto per fare il definitivo salto di qualità. Secondo quanto riportato e rivelato dalla stampa francese, la vera contendente dei transalpini sarebbe proprio la Vecchia Signora. Quest’ultima infatti, nonostante il rinnovo di Szczesny sia ormai a un passo, riterrebbe la possibilità di acquistare ... Leggi la notizia su juvedipendenza

