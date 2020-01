Caggiano, 28enne denunciato per possesso di droga (Di domenica 12 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCaggiano (Sa) – Nel corso di servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Caggiano hanno denunciato un 28enne del posto perche’ trovato in possesso di circa 500 grammi di marijuana. Il giovane, alla guida della propria vettura, e’ stato fermato ad un posto di blocco lungo la strada provinciale che conduce a Caggiano e durante i controlli di rito i militari hanno rinvenuto la droga nascosta in un barattolo. Trasferito in caserma per le formalità di rito, il 28enne è stato denunciato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti. Inoltre, i Carabinieri hanno provveduto al ritiro della patente di guida. L'articolo Caggiano, 28enne denunciato per possesso di droga proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

tvoggi : NASCONDEVA IN AUTO MEZZO CHILO DI MARIJUANA, DENUNCIATO 28ENNE Nel corso di servizi di controllo del territorio, i… - ONDANEWSweb : Scoperto in auto con mezzo chilo di marijuana nascosta in un barattolo. Denunciato 28enne di Caggiano -… -