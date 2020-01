Zingaretti: "Dopo le Regionali sciolgo il Pd e lancio un partito nuovo" (Di sabato 11 gennaio 2020) Nicola Zingaretti continua a lavorare sul futuro del centrosinistra così come su quello del suo partito, che è pronto a rivoluzionare Dopo l'appuntamento delle elezioni Regionali del prossimo 26 gennaio. Il segretario del PD è pronto a ripartire, ma prima c'è un'elezione da vincere a tutti i costi: "Vinciamo in Emilia-Romagna il Pd sta facendo la campagna elettorale per Bonaccini in splendida solitudine - senza Iv e M5S - e poi cambio tutto: sciolgo il Pd e lancio il nuovo partito"Zingaretti punta a riavvicinare il partito a quella che dovrebbe essere la sua base, eventualmente anche valutando l'idea di cambiare nome per dare nuovo slancio: "Cambiare nome al partito? Questo lo decideremo. Non credo che si debba partire dai nomi o dalle forme organizzative. Non penso a un nuovo partito, ma a un partito nuovo, un partito che fa contare le persone ed è organizzato in ogni angolo del ... Leggi la notizia su blogo

