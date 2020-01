Stabilimento balneare in fiamme, grosso rischio per un vigile del fuoco (VIDEO) (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Pontecagnano Faiano (Sa) – È stato completamente distrutto da un incendio nel primo pomeriggio di oggi lo Stabilimento balneare Lido La Vela sulla litoranea di Pontecagnano Faiano. Grande allarme nell’intera area per la presenza di bombole del gas nella cucina dello Stabilimento balneare dove non è ancora chiaro il motivo che ha generato l’incendio. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco, uno dei quali ha rischiato grosso quando, sotto le fiamme, un pezzo della struttura ha ceduto come si vede nel VIDEO esclusivo di Anteprima24. Un’alta colonna di fumo nero visibile da più parti della città di Salerno si è sprigionata dall’incendio. Le fiamme si sono subito alzate grazie al fatto che la maggior parte della struttura andata a fuoco è di legno. Per facilitare il lavoro di tre squadre dei vigili del fuoco è stato necessario chiudere alla viabilità ... Leggi la notizia su anteprima24

salernopost : A fuoco lo stabilimento balneare “Lido La Vela” situato sulla strada Litoranea a Pontecagnano. Una densa colonna di… - radioalfa : Stabilimento balneare in fiamme sulla Litoranea a Pontecagnano - johnnybambin : 1976 -