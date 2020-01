Silvia Toffanin in bikini, lato B da urlo e curve bollenti: la Foto semi nuda manda i fan in delirio (Di sabato 11 gennaio 2020) Tutti siamo abituati a vedere Silvia Toffanin sempre vestita in modo elegante e mai volgare. La compagna di Pier Silvio, dopo il debutto come letterina a Passaparola è riuscita a conquistare il pubblico italiano ottenendo un programma tutto suo. I telespettatori, infatti, seguono con amore e dedizione Verissimo in onda da anni su Canale 5, il sabato pomeriggio. A parte la sua carriera in grande crescita, Silvia ha sorpreso tutti con degli scatti bollenti in bikini. Silvia Toffanin manda in delirio i suoi fan mettendo in mostra il suo lato B Silvia Toffanin è una donna molto bella ma allo stesso tempo riservata. Vederla in costume da bagno è un più unico che raro. In queste Foto, però, è in tutto il suo splendore, con un fisico perfetto e un lato b davvero da fare invidia a chiunque. Se ai tempi del suo esordio nel programma Passaparola di Gerry Scotti era stupenda, oggi a distanza di 10 ... Leggi la notizia su kontrokultura

