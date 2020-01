Rwanda, cooperazione e università: al via il progetto Enrhed (Di sabato 11 gennaio 2020) Avrà avvio ufficiale il 15 gennaio il progetto Enhancement of Rwandan higher education in strategic fields for sustainable growth – Enrhed, nel quale l’università di Parma, attraverso il CUCI – Centro Universitario per la cooperazione Internazionale, è capofila di una partnership internazionale di sette componenti, che coinvolge anche l’università di Scienze Applicate di Colonia (Germania), l’università di Liegi (Belgio) e quattro istituti universitari del Rwanda: l’università del Rwanda, l’Istituto di Scienze Applicate INES-Ruhengeri, la Scuola Politecnica IPRC di Musanze e l’università di Arte e Tecnologia di Byumba. Per l’iniziativa, coordinata da Roberto Valentino, Vice direttore del CUCI e docente del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, l’università di Parma ha ottenuto dall’Unione Europea un finanziamento di 900mila euro dal Programma ... Leggi la notizia su ildenaro

