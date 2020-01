Napoli, puntano la pistola contro i poliziotti e li aggrediscono con una mazza da baseball (Di sabato 11 gennaio 2020) poliziotti della Sezione Falchi della Polizia di Stato sono stati aggrediti da due malviventi: è accaduto ai Quartieri Spagnoli, nel cuore di Napoli. Gli agenti hanno avvicinato i due uomini: uno dei due, all'improvviso, ha estratto una pistola e l'ha puntata nella loro direzione, mentre l'altro ha cominciato a colpirli con una mazza da baseball; i malviventi sono stati entrambi arrestati. Leggi la notizia su napoli.fanpage

fattidinapoli : Napoli: Puntano la pistola sulla Polizia e nasce una colluttazione. Arrestati in due a Monte... - - cronachecampane : Napoli, fermati armati ai Quartieri, puntano le armi contro i ‘Falchi’ e li aggrediscono… - mistercall360 : FERRO ROVENTE NELLE PALLE SENTI CHE CALDO AMORE, NON URLARE ZITTO SI ANCHE IN BOCCA ,OPS SI E SCIOLTA,EH GIA POI PU… -