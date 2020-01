M5S, un pò di coerenza non guasterebbe (Di sabato 11 gennaio 2020) Faccio l'elenco degli errori compiuti dal Movimento 5 stelle che, se non saranno corretti, è destinato a sparire o omologarsi ai vecchi partiti. la decisione di Grillo di creare la figura di un capo politico fu sbagliata nel metodo in quanto erano gli iscritti attivisti a dover essere investiti di questo potere, votando a cominciare dal fatto se ritenessero utile questa figura oppure no l'abbandono della solenne affermazione che non si sarebbe fatta alcuna alleanza di governo con nessuno (...) - Tribuna Libera Leggi la notizia su feedproxy.google

ZPeppem : RT @DimitriDeVita: Una coerenza disarmante! Fatto? Ora con 6 firme Lega dà il via al referendum contro il taglio. Immaginatevelo per un sol… - Nclosing123 : Per me un #M5s senza @luigidimaio capo politico ora non è pensabile Troverei alquanto deludente se ripudiassero chi… - gianluca_prato : @AnnaMaritati @fattoquotidiano E fai cadere il governo per la tav? Con tutti i problemi che abbiamo? Sei tu che non… -