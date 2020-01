M5s, Crucioli a Open: «Nessuna prova di forza con Di Maio, vogliamo solo migliorare il Movimento» – L’intervista (Di sabato 11 gennaio 2020) Cinque problematiche, qualche reazione durissima da parte dei fedelissimi di Luigi Di Maio, un futuro incerto in vista degli “stati generali” del Movimento 5 stelle, dal 13 al 15 marzo a Torino. E proprio in vista di quell’appuntamento per ripensare il Movimento a 10 anni dalla sua nascita, i senatori Mattia Crucioli, Primo Di Nicola e Emanuele Dessì hanno redatto, il 9 gennaio, un documento che mette in luce i problemi irrisolti del partito fondato da Beppe Grillo. Quei problemi si sono esacerbati negli animi di non pochi deputati e senatori: tra addii volontari ed espulsioni, sono 22 i parlamentari che, da inizio legislatura, sono passati al gruppo misto o alla Lega. Quest’operazione di riforma del Movimento vuol dire anche andare incontro a quei parlamentari scontenti per evitare altre uscite dal gruppo? «Certo – afferma Crucioli a Open -, vogliamo ... Leggi la notizia su open.online

