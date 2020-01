Luigi Favoloso scomparso, la madre a “Mattino Cinque” ho ricevuto una email ma non so se è veramente sua (Di sabato 11 gennaio 2020) Continuano a susseguirsi le voci su Luigi Favoloso scomparso da 13 giorni. Dell’ex compagno di Nina Moric non si hanno più notizie da troppi giorni e la madre del ragazzo è molto preoccupata per quello che sta succedendo. Loredana Fiorentino, madre di Luigi Favoloso, è intervenuta a “Mattino Cinque” e durante la trasmissione ha rivelato di aver ricevuto una email ma non sa se è effettivamente del figlio. La donna, molto provata dal susseguirsi degli eventi, ha detto di aver letto la lettera allegata alla mail ma non sa se è scritta da lui o meno. Loredano Fiorentino ha detto che: “Devo capire se sia veramente sua. Ho paura ad espormi, di esprimere una mia opinione perché ci sono troppi sciacalli in televisione”. La madre dell’ex compagno di Nina Moric ha detto che nella lettera c’è scritto il vero motivo perché suo figlio ha deciso di sparire è che Luigi Favoloso ... Leggi la notizia su baritalianews

