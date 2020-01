Lo stupore su DAZN per il mancato calcio di rigore all’Atalanta contro l’Inter con la moviola (Di domenica 12 gennaio 2020) Sta facendo discutere molto, in questi minuti, la moviola dell’anticipo di Serie A tra Inter e Atalanta, considerando il fatto che nel corso del primo tempo è stato negato un calcio di rigore abbastanza evidente alla compagine bergamasca, come si potrà notare dal video estratto da DAZN. In particolare, ad essere contestato è stato un intervento di Lautaro Martinez nella propria area di rigore, con una trattenuta evidente da terra verso la gamba di Toloi stando alle immagini che sono state poi diffuse dalla piattaforma. Le enormi polemiche scaturite da Inter-Atalanta Scendendo maggiormente in dettagli, va detto che se da un lato il calcio di rigore negato all’Atalanta nel corso del primo tempo sia netto, come è stato sottolineato anche dai giornalisti neutrali di DAZN, allo stesso tempo quello concesso ai bergamaschi nel finale di partita e non trasformato da Muriel ha ... Leggi la notizia su bufale

maurOneP : Stupore di Pardo e Balzaretti su DAZN: placcaggio di Lautaro Martinez su Toloi, niente rigore -