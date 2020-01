LIVE Fortitudo Bologna-Pesaro 18-22, Serie A basket 2020 in DIRETTA: ospiti avanti dopo un gran primo quarto (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA IL SECONDO QUARTO! Aradori non va a segno allo scadere del quarto. Pusica dominatore assoluto dei primi 10′; per lui 8 punti conditi da 3 rimbalzi e 2 assist. 18-22 Splendido runner a una mano di Pusica che ha iniziato con le marce alte questa partita. 18-20 Ed Daniel cattura il rimbalzo d’attacco e cadendo indietro si appoggia al tabellone. 16-20 Tripla di Pusica!! +4 Pesaro e 6 punti per il serbo. 1′ e 20″ al termine di questo primo quarto. 16-17 Ancora Totè! Schiaccia il veronese su assist al bacio di Pusica. 16-15 Totè riceve da Williams e si appoggia al vetro per il suo quarto punto. 16-13 Robertson risponde immediatamente con un’altra tripla dal palleggio. 13-13 Altra rubata ospite! Williams scippa Fantinelli e scambia palla con Pusica che gli serve un perfetto alley oop per la parità. Timeout ... Leggi la notizia su oasport

