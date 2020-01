Liliana Segre dà buca a Salvini (Di sabato 11 gennaio 2020) Stamattina i giornali raccontavano che Matteo Salvini aveva deciso di organizzare un convegno sull’antisemitismo, che si svolgerà il 16 gennaio nella sala Zuccari di Palazzo Giustiniani e si era occupato persino di firmare gli inviti. Ma il piatto forte era l’invito a Liliana Segre, che dopo le ripetute figuracce del centrodestra a trazione Capitano-Meloni sulla commissione avrebbe così trovato il modo di fare pace con il Dinamico Duo. Ma la senatrice non ci sarà. Liliana Segre dà buca a Salvini «Interrompo la campagna elettorale in Emilia Romagna e in Calabria solo un giorno, giovedì 16, per presenziare al convegno, è una cosa a cui tengo molto», aveva raccontato il Segretario della Lega nel giorno in cui ha lasciato Reggio Emilia per puntare verso l’altra campagna più a Sud: da Catanzaro a Crotone. Gli inviti ufficiali per l’incontro che avrà una connotazione «culturale e ... Leggi la notizia su nextquotidiano

