Le Wastelanders aprono in Fallout 76: ecco quando e come partecipare alla prova (Di sabato 11 gennaio 2020) Non tutto è andato per il verso giusto con Fallout 76. Già disponibile da tempo su PC, PlayStation 4 e Xbox One, si proponeva come un interessante spin-off della saga ruolistica, incentrato su meccaniche squisitamente multiplayer per avventure da vivere online al fianco di altri giocatori. Una premessa sicuramente intrigante, che si è scontrata con una realtà travagliata. Una fatta di un endgame fin troppo blando, problemi tecnici a tratti inaccettabili e una pletora di bug che hanno reso a lungo l'esperienza di gioco addirittura frustrante. Gli sviluppatori di casa Bethesda Softworks si sono però impegnati per migliorare sensibilmente le dinamiche e il bilanciamento di Fallout 76, dando pure una ripulita alle criticità attraverso una serie di patch correttive gratuite. Se non dovesse bastare, il team guarda pure a contenuti aggiuntivi mai visti prima, che si andranno ad esprimere ... Leggi la notizia su optimaitalia

OptiMagazine : Le Wastelanders aprono in #Fallout76 - ecco quando e come partecipare alla prova -