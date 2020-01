Gravissimo lutto per Massimo Giletti, le sue prime parole (Di sabato 11 gennaio 2020) A pochi giorni dal grave lutto che lo ha colpito con una perdita molto cara a lui che ha segnato profondamente la vita del presentatore, ha rotto il silenzio con un video su instagram. Si era chiuso in un silenzioso mutismo pieno di dolore Massimo Giletti, dopo la terribile perdita del suo amato papà Emilio, ma dopo alcuni giorni che sono serviti a raccogliere le prime forze Massimo torna a parlare pubblicando un video su Instagram. (Continua…) Ha voluto ringraziare tutti coloro che gli hanno dimostrato affetto e che gli sono rimasti accanto in questi momenti così duri e pieni di sofferenza. L’anno non è iniziato al meglio per il giornalista/presentatore che ha perso il padre 90enne imprenditore che è scomparso dopo un malore. Il padre di Massimo Giletti, era un ex pilota e imprenditore di successo, era un uomo molto amato dai suoi amici e dai suoi dipendenti. La perdita ... Leggi la notizia su howtodofor

