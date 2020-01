Grande Fratello Vip, al televoto Salvo e Patrick: scontro fra due storici volti (Di sabato 11 gennaio 2020) Nuovi colpi di scena al Grande Fratello Vip. Nella seconda puntata, al termine della diretta, è stato infatti attivato un televoto fra Patrick Ray Pugliese e Salvo Veneziano, 2 dei volti storici del reality. Solo uno di loro verrà infatti salvato dai telespettatori da casa: l’esito del televoto verrà svelato nella puntata di mercoledì prossimo. Nuovi colpi di scena La seconda puntata del Grande Fratello Vip è stata ricca di contenuti e numerosi colpi di scena. L’attesissimo confronto fra Pago e Serena Enardu non ha avuto un epilogo positivo e la ragazza ha dovuto abbandonare la Casa in seguito al responso del televoto da parte del pubblico. L’incontro tra Licia Nunez e Imma Battaglia, invece, è stato più infuocato che mai: la verità sulla fine della loro storia d’amore non è venuta a galla. In chiusura di serata è arrivato il classico, fatidico momento delle nomination e ad andare in ... Leggi la notizia su thesocialpost

