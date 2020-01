Dramma a Torino, bambina di due mesi morta in un campo nomadi (Di sabato 11 gennaio 2020) bambina di due mesi morta in un campo nomadi a Torino. Forse è stata schiacciata dalla mamma che dormiva con lei. Torino – Una bambina di due mesi è morta in un campo nomadi a Torino. Inizialmente si era pensato alla “sindrome della morte in culla” ma i successivi controlli hanno smentito questa ipotesi. Forse è stata schiacciata, involontariamente, dalla mamma che dormiva con lei nel letto. Il magistrato ha autorizzato l’autopsia sul corpo della piccola ma per sapere se si è trattato di un decesso dovuto ad uno schiacciamento bisognerà aspettare ancora diversi giorni. Tragedia in un campo nomadi a Torino, bambina di due mesi morta nel letto La tragedia è avvenuta nella notte tra il 6 e il 7 gennaio 2020. Al risveglio la donna si è accorta che la piccola non respirava più. Immediata la chiamata ai soccorsi con il personale medico che non ha potuto ... Leggi la notizia su newsmondo

