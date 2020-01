Death Stranding e Control sono fra i titoli nominati come Gioco dell'Anno ai DICE Awards 2020 (Di sabato 11 gennaio 2020) L'annuale appuntamento con i DICE Awards sta per tornare e anche questa volta le nominations sono state rese pubbliche con un mesetto di anticipo. L'evento, ormai alla sua 23esima edizione, si terrà il prossimo 13 febbraio all'Aria Resort di Las Vegas e premierà i giochi che si sono distinti nel corso del 2019 in diverse categorie. Oltre al classico premio Gioco dell'Anno, abbiamo anche nomine come Miglior Personaggio, Miglior Direzione Artistica e molti altri.Per l'ambito trofeo di Game of the Year, i finalisti sono Control, Death Stranding, Disco Elysium, Outer Wilds e Untitled Goose Game, titoli che possono vantare nomination in molte altre categorie e già vincitori in altre premiazioni.Qui di seguito, riportiamo la lista completa delle nomination e dei rispettivi premi:Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

Eurogamer_it : Svelate le nomination per i #DICEAwards, la categoria Gioco dell'anno è guidata da #Control e #DeathStranding. - infoitscienza : Death Stranding, i giocatori amano fare la pipì fuori dalla casa di Conan O'Brien - infoitscienza : Resident Evil 2 è il GOTY 2019 per gli utenti Metacritic, lo seguono Sekiro e Death Stranding -