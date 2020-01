Dakar 2020: Sainz e Brabec comandano tra le auto e le moto, attenzione alla seconda settimana! (Di sabato 11 gennaio 2020) Si tira un po’ il fiato in Arabia Saudita, sede per la prima volta nella storia della Dakar. Il rally raid più famoso del mondo è al giro di boa, dopo che sei tappe sono andate in archivio. Nell’alternarsi di scenari più o meno affascinanti e tra dune impervie e la presenza di sassi ben “camuffati”, gli equipaggi devono fare i conti con quanto è stato ottenuto, oltre che con i danni riportati per criticità tecniche di vario genere. Tra le moto lo statunitense Ricky Brabec, forte di due vittorie nella terza e ultima stage, comanda la graduatoria generale con 20’56” sul cileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) e con 25’39” sul centauro della KTM Toby Price, campione in carica. Un vantaggio consistente ma non rassicurante quello dell’americano, soprattutto pensando che nella seconda parte della “Maratona del deserto” bisognerà ... Leggi la notizia su oasport

