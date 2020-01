Conte prova a ricucire con Sarraj: ma ora dirige Erdogan (Di sabato 11 gennaio 2020) Il premier libico Fayez al Sarraj è arrivato a Roma per incontrare Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Un vertice importante che arriva dopo il “pasticciaccio” dell’incontro saltato questa settimana. Il leader di Tripoli doveva vedere Conte questa settimana, ma l’invito di Khalifa Haftar e il suo arrivo a Roma prima dell’autorità del governo riconosciuto hanno fatto cambiare idea al capo del Gna. Giorni di fuoco. L’Aise aveva avvertito Conte dei rischi di un invito dei due leader partendo da quello della Cirenaica, che sta assediando i sobborghi di Tripoli. Ma l’idea di organizzare una sorta di trilaterale romano con i leader libici aveva convinto il premier ad andare avanti per la sua strada. In questo, secondo alcuni, colpendo anche la leadership degli Esteri del ministro Luigi Di Maio, nel frattempo inviato a Il Cairo. Dopo giorni di strappi e ... Leggi la notizia su it.insideover

