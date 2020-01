Bus con studenti in fiamme: intervento dei vigili del fuoco a Padova (Di sabato 11 gennaio 2020) Un principio d’incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio nel vano motore di un autobus di Busitalia, che stava trasportando studenti, lungo la strada provinciale 91 a Ospedaletto Euganeo (Padova). L’autista del bus, un autosnodato, si è accorto di quando stava accadendo, ha fatto scendere gli studenti e ha chiamato i soccorsi. Le fiamme si sono sviluppate probabilmente per cause elettromeccaniche. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Este (Padova) con due automezzi, e hanno subito spento il principio d’incendio evitandone la diffusione al resto del mezzo. Sul posto anche i carabinieri, per i rilievi.L'articolo Bus con studenti in fiamme: intervento dei vigili del fuoco a Padova Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

