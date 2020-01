Bimba con febbre ghiandolare costretta a dormire sul pavimento dell’ospedale (Di sabato 11 gennaio 2020) Una Bimba di undici anni portata in pronto soccorso in codice rosso è stata costretta a dormire sul pavimento dell’ospedale per mancanza di posti. Carla Taylor, mamma residente a Costessey, Norfolk (Inghilterra) ha temuto che la sua Bimba, la piccola Lacey (11 anni), potesse morire. Una sera, infatti, la bambina ha accusato una forte febbre … L'articolo Bimba con febbre ghiandolare costretta a dormire sul pavimento dell’ospedale è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

