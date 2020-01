Vasto incendio a Giugliano: fiamme e fumo visibili a chilometri di distanza (Di venerdì 10 gennaio 2020) Un Vasto incendio è in corso a Giugliano, al confine con Qualiano, nella provincia di Napoli: le fiamme e il fumo generati dal rogo sono visibili anche a chilometri di distanza. Stando a quanto si apprende, l'incendio si sarebbe sviluppato all'esterno del campo rom di Ponte Riccio, al margine della strada che lo costeggia. Leggi la notizia su napoli.fanpage

DitMentore : @UmbertoNew Addirittura una citazione per darmi del tuttologo. Le fonti le può benissimo chiedere. Il post è chiaro… - Giovannadarco28 : 100 piromani hanno innescato il vasto incendio in #Australia. Il #CambiamentoClimatico è una scemenza, non c'entra… - Maria89828556 : RT @cronachecampane: Vasto incendio divampa in un’azienda a #Nocera Inferiore: sul posto oltre i Vigili del… -