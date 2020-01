Un torneo di Uno da $20.000 sta spopolando su Twitch (Di venerdì 10 gennaio 2020) Sedici streamer di Twitch stanno partecipando a un torneo di Uno da $ 20.000 questo pomeriggio. Uno, a quanto pare, ha una scena eSport.Partecipano all'evento famosi streamer e giocatori esport come lo streamer di Fortnite Turner "Tfue" Tenney, il veterano degli esport Kat Gunn, il giocatore di Hearthstone Jeffrey "TrumpSC" Shih e il pro player di Magic the Gathering Jim Davis. Il torneo si svolgerà nel corso di poche ore questo pomeriggio. Un totale di $ 20.000 è in palio.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

