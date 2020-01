Scherma, Grand Prix Montreal 2020: otto sciabolatori azzurri presenti nel tabellone principale (Di venerdì 10 gennaio 2020) Saranno otto gli azzurri che prenderanno parte domani al tabellone principale del Grand Prix di sciabola maschile in corso di svolgimento a Montreal. In tre erano già certi della presenza nel main draw (Luca Curatoli, Aldo Montano e Gigi Samele) e a loro si sono aggiunti altri cinque Giovanni Repetti, Enrico Berrè, Riccardo Nuccio, Francesco D’Armiento e Dario Cavaliere. Nessuno degli azzurri è riuscito ad accedere al tabellone principale direttamente dalla fase a gironi, dove è stato eliminato Giacomo Mignuzzi. Nel primo assalto di qualificazione è arrivata la sconfitta di Leonardo Dreossi per 15-7 con il francese Patrice. Negli assalti decisivi per l’accesso al main draw sono arrivate le vittorie di Repetti, Berrè e Nuccio, tutte per 15-11 rispettivamente contro il tedesco Kempf, il giapponese Hoshino ed il francese Dubarry. Cavaliere ha battuto per 15-13 il sudcoreano ... Leggi la notizia su oasport

