Roma Juventus probabili formazioni: doppia sorpresa dal 1′, Rabiot titolare (Di venerdì 10 gennaio 2020) Roma Juventus probabili formazioni- Due giorni al calcio d’inizio della sfida dell’Olimpico tra Roma-Juventus. Bianconeri chiamati alla vittoria per cercare di raggiungere l’obiettivo di campioni d’inverno, nella peggiore delle ipotesi a pari merito con l’Inter. Sarri si affiderà al solito 4-3-1-2, con qualche novità in difesa e attacco. Resta forte il ballottaggio Demiral-De Ligt, con il centrale turco favorito sull’olandese. Il tecnico bianconero scioglierà le ultime riserve nel corso delle prossime ore. Roma Juventus probabili formazioni: out Higuain, Ramsey alle spalle delle punte Il leggero ko di Higuain, affaticamento muscolare alla coscia sinistra, spingerà Sarri a puntare nuovamente su Ramsey dal 1′. Il centrocampista gallese agirà alle spalle del tandem offensivo composto da Ronaldo e Dybala. Poche novità a centrocampo, con Rabiot ... Leggi la notizia su juvedipendenza

socios : Per celebrare l’imminente uscita dei Fan Token dell’@OfficialASRoma, vogliamo invitare due di voi in tribuna VIP pe… - juventusfc : Squadra al lavoro stamattina al JTC ?????? News ??? - juventusfc : «Contro la Roma sarà una partita difficile» ??Parola di @MATUIDIBlaise ?? -