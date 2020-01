Riforma pensioni: Quota 102, cos’è e come funziona (Di venerdì 10 gennaio 2020) La Quota 102 potrebbe essere la soluzione temporanea per ovviare alla scadenza della Quota 100. Ma non è l’unico scenario plausibile Un dei temi più in auge per quanto concerne la previdenza sociale è quello inerente le pensioni. Negli ultimi giorni sta tenendo banco la scadenza della Quota 100, ovvero il pensionamento a 62 anni di età e con 38 anni di contributi versati. Questa misura era stata introdotta in via sperimentale e ad interim nel primo governo Conte, quello composto dalla Lega e dal Movimento Cinque Stelle. Questa possibilità infatti non avrà più validità a partire da dicembre 2021. Per questo sta nascendo un grande problema, soprattutto per chi avrebbe raggiunto la Quota 100 a gennaio 2022 e che visto come stanno le cose, dovrà aspettare altri cinque anni per la pensione ordinaria. Vista la disparità di trattamento rispetto a chi potrà ... Leggi la notizia su chenews

CatalfoNunzia : Abbiamo preso un impegno coi cittadini perciò Quota 100 non si tocca. Già da questo mese al @MinLavoro cominciamo a… - SkyTG24 : Francia, cortei contro la riforma delle pensioni: tafferugli a Parigi. FOTO - fattoquotidiano : Francia, 36esimo giorno di sciopero contro la riforma delle pensioni di Macron. I sindacati: “216 manifestazioni in… -