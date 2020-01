Red Ronnie attacca Elettra Lamborghini e difende Rita Pavone (Di venerdì 10 gennaio 2020) Con il Festival di Sanremo alle porte, il famoso critico musicale Red Ronnie non poteva non dire la sua sul cast sanremese di questa 70esima edizione. Per commentare ed esprimere il proprio giudizio sui cantanti in gara ha deciso di fare una diretta Facebook dal proprio profilo ufficiale. Red Ronnie: “Elettra Lamborghini? Sta lì solo perché mostra il c**o!“ Nelle ultime ore stanno facendo molto discutere le critiche rivolte ad una dei 24 Big in gara: parliamo della cantante Elettra Lamborghini. La diretta Facebook del critico musicale ha infatti sollevato numerose polemiche sul web, in particolar modo proprio per il duro attacco contro la Lamborghini: “Elettra Lamborghini, che è lì solo perché mostra il c**o e perché si chiama Lamborghini, non suscita polemiche”. Inoltre ha preso le difese di Rita Pavone, la cui partecipazione al Festival ha iniziato a far discutere non appena è ... Leggi la notizia su thesocialpost

