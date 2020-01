Oroscopo Branko fine settimana: le previsioni dal 10 al 12 gennaio (Di venerdì 10 gennaio 2020) Oroscopo weekend di Branko: le previsioni astrologiche del 10-11-12 gennaio 2020 Da “Branko 2020, calendario astrologico”, riveliamo alcune indicazioni sulle previsioni dell’Oroscopo di oggi e del fine settimana, quindi di venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 gennaio, per ciascuno dei dodici segni zodiacali. L’Oroscopo di Branko di oggi (10 gennaio) e del weekend 11-12 gennaio dei nati sotto il segno dell’Ariete dice che nella giornata odierna potrebbero esserci scontri in casa, mentre oggi è l’ultimo giorno di una settimana in cui il Toro ha potuto concludere parecchio, lavorativamente parlando. Dopo il weekend l’amore potrebbe dare grattacapi ai nati Gemelli, mentre oggi, a causa di un cambio di Luna, il Cancro potrebbe avere qualche incomprensione con gli altri. Branko, Oroscopo fine settimana 10-11-12 gennaio: previsioni zodiacali del weekend ... Leggi la notizia su lanostratv

