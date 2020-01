M5S: processo firme false Palermo, stangata per gli ex deputati/Adnkronos (Di venerdì 10 gennaio 2020) Palermo, 10 gen. (Adnkronos) – (di Elvira Terranova) – La stangata per gli ex deputati grillini è arrivata dopo quasi cinque ore di Camera di consiglio. E’ il primo verdetto nel processo per le firme false del M5S di Palermo che vede coinvolti tre ex deputati nazionali e due ex parlamentari regionali siciliani. Che sono stati tutti condannati, come chiesto dalla Procura. Sono state in tutto dodici le condanne emesse oggi e due le assoluzioni, come deciso dal giudice monocratico di Palermo Salvatore Flaccovio, che ha accolto quasi per intero le richieste della Procura. Per gli ex deputati nazionali Riccardo Nuti, Claudia Mannino e Giulia Di Vita il giudice ha deciso una condanna a un anno e dieci mesi. Un anno, invece, a Claudia La Rocca e Giorgio Ciaccio, ex deputati Ars del M5S. E a Giuseppe Ippolito. Assoluzione per Pietro Salvino e Riccardo Ricciardi, due ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

