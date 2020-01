LIVE Spagna-Belgio 1-1, ATP Cup 2020 in DIRETTA. Gille/Vliegen-Nadal/Carreno Busta 7-6 (7) 5-7 (Di venerdì 10 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Puntuale Carreno Busta con la volee. Nessun minibreak finora. 3-3 Anche Nadal si salva col servizio. 2-3 Prima vincente di Gille. 2-2 Ace Gille. 2-1 Carreno ancora con il servizio. 1-1 Prima pesante di Carreno. 0-1 In rete la risposta di Nadal. INIZIO MATCH TIE BREAK. Belgio al servizio. FINE SECONDO SET. Rafael Nadal/Pablo Carreno Busta vs Sander Gille/Joran Vliegen 6-7 (7) 7-5. 7-5 SET Spagna. Si deciderà tutto al match tie break! 40-40 DECIDING POINT. 40-30 Nadal vince uno scambio di forza con Vliegen. SET POINT Spagna. 30-30 Buona guardia a rete di Carreno. 15-30 Altra risposta vincente di Vliegen. 15-15 Risposta vincente di Gille. 15-0 Out la risposta di Vliegen. 6-5 BREAK A ZERO DELLA Spagna! Nadal servirà per il set. 5-5 Carreno Busta risale da 15-30 ed impatta. 4-5 Il Belgio tiene il servizio. 40-0 Buona guardia di Gille a ... Leggi la notizia su oasport

