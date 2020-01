LIVE Atp Cup 2020, Spagna-Belgio in DIRETTA: Bautista-Coppejans 6-1 2-3, lo spagnolo recupera il break (Di venerdì 10 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 CONTROBREAK! Bautista accorcia subito le distanze nel secondo set. 40-A Ancora una palla break per lo spagnolo. 40-40 Perfetto scherma servizio-dritto per il belga. 30-40 Coppejans spara il dritto fuori dal campo e regala la palla break a Bautista. 30-30 Altro scambio lungo e ancora Bautista ottiene il punto. 30-15 Scambio duro vinto dallo spagnolo. 30-0 Ace del belga. 1-3 Game a zero velocissimo dello spagnolo. 40-0 Altro servizio vincente. 30-0 Prima vincente di Bautista. 0-3 Coppejans allunga nel secondo set. 40-30 Lungo il recupero di rovescio di Coppejans. 40-15 Ace del belga. 30-15 Vincente di Coppejans. 15-0 Continua a sbagliare con il dritto lo spagnolo. 0-2 BREAK DI Coppejans! Bautista sbaglia ancora e si trova ora ad inseguire. 15-40 Ci sono due palle break per Coppejans! 15-30 Ottima accelerazione del belga. 0-1 Coppejans ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Atp Cup 2020 Spagna-Belgio in DIRETTA: Bautista-Coppejans 4-1 lo spagnolo è in pieno controllo - #Spagna-Belg… - zazoomnews : LIVE Atp Cup 2020 Spagna-Belgio in DIRETTA: Bautista-Coppejans 4-1 lo spagnolo è in pieno controllo - #Spagna-Belgi… - zazoomnews : LIVE Atp Cup 2020 Spagna-Belgio in DIRETTA: tra poco Bautista-Coppejans Furie Rosse a caccia della semifinale -… -