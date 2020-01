Lazio, Giordano: «Quando Ciro mi supererà spero mi mandi una maglia autografata» (Di venerdì 10 gennaio 2020) Lazio, le parole dell’ex biancoceleste Bruno Giordano su Ciro Immobile che potrebbe superare il suo record di reti siglate Bruno Giordano e Ciro Immobile si trovano ad un solo gol di distanza. Il passato e il presente della Lazio, due firme che rimarranno per sempre nella storia biancoceleste. L’ex bomber ha parlato della questione sulle colonne de La Gazzetta dello Sport. «Quando Ciro mi supererà, spero mi mandi la sua maglia autografata, Non ho mai avuto modo di conoscere Ciro personalmente, ma l’ho sempre apprezzato e stimato. Lo avevo notato ai tempi della Juve, Quando aiutò i bianconeri a vincere il torneo di Viareggio. Per questo mi sembra di conoscerlo da sempre». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

