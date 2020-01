“Il capo politico sono io" (Di venerdì 10 gennaio 2020) “Il capo politico sono io. Nel Movimento sono tantissimi quelli che lavorano in silenzio per il bene dei cittadini. Per chi cerca un po’ di visibilità quella è la porta”. È questo il ragionamento di Luigi Di Maio nel giorno in cui il Fatto Quotidiano esce con il retroscena del suo passo indietro. Dimissioni da capo politico da qui a dieci giorni, arrivederci a tutti. La reazione è rabbiosa. Lo staff di buon mattino dirama una smentita dai toni durissimi: “Un fatto gravissimo, ci sorprende”, dicono, definendo la ricostruzione decisamente surreale. Da Alfonso Bonafede in giù è un profluvio di post e interventi che mirano a blindare il leader.Nell’entourage del ministro degli Esteri le domande continuano ossessivamente a girare a vuoto: “Chi è la fonte? Chi vuole colpire Luigi fino a questo ... Leggi la notizia su huffingtonpost

