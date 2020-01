Giorgia Palmas e Filippo Magnini: "Ci sposiamo a fine marzo" - (Di venerdì 10 gennaio 2020) Luana Rosato Ospiti di Verissimo, Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno svelato che convoleranno a nozze a fine marzo: "Non vediamo l'ora" Svelata la data del matrimonio tra Giorgia Palmas e Filippo Magnini: ospiti di Verissimo nella puntata che andrà in onda domani, 11 gennaio, la coppia ha condiviso con Silvia Toffanin la gioia di questo momento. La notizia delle nozze è arrivata nei giorni di Natale, quando Magnini ha deciso di sorprendere la sua compagna con qualcosa di davvero inaspettato. “Eravamo seduti sul divano in pigiama a guardare la televisione quando a un certo punto ha radunato me, mia figlia e i miei genitori fuori – ha iniziato a raccontare Giorgia ripercorrendo il momento della proposta di matrimonio - . Mi ha bendata e ci ha portato con la macchina nella nostra futura casa. Quando ho aperto gli occhi e ho capito di essere lì non riuscivo a realizzare. ... Leggi la notizia su ilgiornale

