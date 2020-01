GF Vip, la prima scintilla è scoppiata: la conferma arriva da Alfonso Signorini. Tutti gli occhi su di lui (Di venerdì 10 gennaio 2020) A due giorni dal via già si accende il gossip all’interno della casa del Grande Fratello Vip. A buttare l’amo è stato Alfonso Signorini, per la prima volta alla conduzione di Grande Fratello Vip, è intervenuto a Casa Chi, il programma online del suo settimanale, per parlare e spettegolare su questa nuova edizione e sui suoi concorrenti. Il giornalista e conduttore televisivo si è dettomMolto contento del cast che è riuscito a radunare, il presentatore ha cercato di spiegare il suo punto di vista su Pago e Clizia Incorvaia. Secondo lui, infatti, tra i due potrebbe nascere qualcosa, sempre se in Casa non riesca ad entrare Serena Enardu. La prima puntata del reality, infatti, si è conclusa con l’apertura del televoto per l’entrata o l’esclusione dell’ex compagna del cantante. L’esito lo sapremo venerdì 10 gennaio, quando andrà in onda la seconda puntata. Per ora, comunque, Signorini è ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

socios : Il 2020 è già qui, e sapete cosa significa? Stanno per arrivare i Fan Token dell @OfficialASRoma. Ma prima vogliamo… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, il saluto di Licia Nunez prima dell’ingresso nella Casa - geppy2911 : grande fratello vip . arriva la prima doccia di madre natura -