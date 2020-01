Gemma ci riprova e scoppia la passione: “Stavano per farlo in auto, che scandalo”! (Di venerdì 10 gennaio 2020) Le avventure amorose di Gemma Galgani non smettono di sorprendere. Dopo l’addio a Juan per la dama torinese è arrivato Marcello e pare che le cose tra i due procedono a gonfie vele. Secondo alcune indiscrezioni pare addirittura che i due siano stati beccati in auto in atteggiamenti compromettenti. Vediamo nei dettagli cosa è accaduto. Gemma e Marcello travolti dalla passione Gemma sembra aver già dimenticato Juan con Marcello. I due, all’inizio della loro conoscenza sembravano non andassero d’accordo ma a quanto pare qualcosa è accaduto. La dama di tornino non ha apprezzato che il cavaliere avesse iniziato la conoscenza anche con un’altra donna ma dopo una breve incomprensione tutto sembra si sia sistemato. La coppia, come rivelano le anticipazioni, si è vista in esterna e all’interno dell’auto si è scambiata coccole e baci appassionati. Ma proprio ... Leggi la notizia su kontrokultura

