Fiorella Mannoia a TPI: “Il mio viaggio in Kenya con Amref, dove gli uomini combattono contro le mutilazioni genitali femminili” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Fiorella Mannoia racconta a TPI la sua missione in Kenya con Amref Le Mutilazioni Genitali Femminili rappresentano un problema globale, che secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità colpisce almeno 200 milioni di bambine, ragazze e donne in tutto il mondo. Sono almeno 30 i Paesi in cui questa pratica è ancora inflitta a giovani adolescenti, e il Kenya è uno di questi. Fiorella Mannoia, impegnata da anni nella promozione dei diritti umani e testimonial di Amref, ha raccontato a TPI del suo viaggio nei villaggi della Contea Samburu, in Kenya, dove la Ong porta avanti progetti di contrasto alla violenza di genere rappresentata dalle Mutilazioni Genitali Femminili. “Seguo Amref da tanti anni, e questo è il progetto che mi ha colpito di più perché il tema delle mutilazioni genitali femminili tocca noi come donne molto più da vicino, in maniera molto più profonda” ... Leggi la notizia su tpi

