Edd Byrnes, morto l'attore che fu Vince Fontaine in Grease (Di venerdì 10 gennaio 2020) Edd Byrnes è morto: l'attore, 87 anni, conosciuto soprattutto come il Vince Fontaine di Grease, aveva ispirato il personaggio di Leonardo DiCaprio in C'era una volta a... Hollywood. È morto ieri Edd Byrnes, noto in Italia per il ruolo di Vince Fontaine in Grease. L'attore, 87 anni, è deceduto per cause naturali nella sua casa di Santa Monica. Quentin Tarantino e Leonardo DiCaprio si sono ispirati a lui per il personaggio di Rick Dalton in C'era una volta a... Hollywood. Aveva 87 anni. Edd Byrnes era molto noto in America per il ruolo di Kookie, il parcheggiatore amante del rock roll n'roll, nella serie poliziesca 77 Sunset Strip, nota in Italia col titolo di Indirizzo Permanete, andata in onda dal 1958 al 1964 sulla ABC. Kookie era molto ... Leggi la notizia su movieplayer

Italia_Notizie : Morto Edd Byrnes, l’attore interpretò Vince Fontaine in «Grease» - Corriere : Morto Edd Byrnes, interpretò Vince Fontaine in «Grease»: aveva 87 anni - TCtelecapri : Addio a Edd Byrnes, il Vince Fontaine di “Grease”. Aveva 87 anni. Ha recitato anche in film italiani diretti da Enz… -