Da Detto Fatto la ricetta della torta calabrisella (Di venerdì 10 gennaio 2020) Una torta salata a Detto Fatto, è la ricetta della torta calabrisella di Antonino Orfano, una vera bontà. Una torta calabrese fatta con un guscio di pasta frolla ma anche con le patate lessate e in più c’è tutto il gusto del caciocavallo, del prosciutto crudo, della ‘nduja, delle olive e della cipolla rossa ma non finisce qui. Seguiamo nel dettaglio passaggio dopo passaggio la ricetta della torta calabrisella, la torta rustica di pasta frolla e patate. Bella da vedere e di certo gustosissima. Non perdete le altre ricette in tv, le altre di Detto Fatto. LA ricetta della torta calabrisella DI Detto Fatto OGGI 10 GENNAIO 2020 Ingredienti torta calabrisella di Antonino Orfano – per la farcitura: 600 g di patate, 150 g di prosciutto curdo, 100 g di ‘nduja, 100 g di caciocavallo silano, 100 g di olive nere denocciolate, 1 cipolla rossa di Tropea, sale, 20 g di parmigiano reggiano grattugiato ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

