Collega lo avvelena con il mercurio | uomo muore dopo 4 anni di coma

Per anni un Collega ha avvelenato il suo pranzo con il mercurio, finché non è finito in coma. dopo 4 anni di ricovero l'uomo è morto. Nel 2016 un dipendente di una compagnia che si occupa della produzione di metalli filettati nella città di Schloss Holte-Stukenbrock, Germania, è finito misteriosamente in coma. Dalle analisi è …

